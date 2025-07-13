شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلى لبعض أحياء مدينة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 151 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، باعتماد المخطط التفصيلي لبعض أحياء مدينة الجيزة.

وجاء قرار محافظ الجيزة رقم 722 لسنة 2025، على النحو الآتي: بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعيينا محافظًا الجيزة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمؤتمرات بشأن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 2025/5/7 على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي لبعض أحياء مدينة الجيزة وهي (الوراق، والعجوزة، والمنيرة، وإمبابة)؛ قرر:

مادة 1: اعتماد المخطط التفصيلي لبعض أحياء مدينة الجيزة، وهي (الوراق - العجوزة - المنيرة - إمبابة).

مادة 2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية للعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.



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