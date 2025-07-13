شكرا لقرائتكم خبر عن حنين الأولى على الجمهورية دبلوم فنادق: فضلت التعليم الفنى وبهدى نجاحى لأسرتى والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الطالبة حنين محمود عبد المقصود، ابنة محافظة القاهرة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية (نظام السنوات الثلاث) (تكنولوجيا تطبيقية)، وذلك بحصولها على نسبة 96.41%.

وعبرت حنين الطالبة بمدرسة أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، عن سعادتها بتتويجها ضمن أوائل شهادات الدبلومات الفنية، قائلة: "اجتهدت وتعبت وكنت متأكدة إن ربنا هيكرمنى ويعوضنى خير".

طالبة بالدبلومات الفنية تكشف سر تفوقها بعد إعلان النتيجة رسميًا

وأوضحت أن سر تفوقها يعود إلى حرصها على مذاكرة دروسها أولًا بأول، وتنظيمها للوقت، بالإضافة إلى الدعم والتشجيع المستمرين من مدرستها ووالديها، مشيرة في حديثها لـ"الخليج 365"، إلى أنها كانت دائمًا من المتفوقين والأوائل على مستوى مدرستها.

وأوضحت أن التحاقها بالتعليم الفني كان قرارًا نابعًا من قناعتها بما يتميز به هذا المسار من مميزات تؤهلها لسوق العمل، مضيفةً أنها فضّلت تخصص تكنولوجيا تطبيقية لإيمانها بأنه سيساعدها على تحقيق هدفها في الالتحاق بالمجال المهني الذي تحبه وتجد ذاتها فيه.

وأكدت أنها سعت طوال فترة دراستها إلى التفوق وحصد أعلى الدرجات، للحفاظ على مستواها العلمي وتحقيق حلمها وحلم أسرتها في النجاح، مشيرة إلى أنها تُهدي هذا النجاح لوالديها تقديرًا لما بذلاه من جهد وتعب طوال سنوات الدراسة.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024/ 2025.

الوزير: التعليم الفني هو مستقبل مصر ونوسع مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

وأشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.