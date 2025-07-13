شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فرج الأول على الدبلومات الفنية: والدى كان سندى فى كل خطوة والان مع تفاصيل الخبر

في لحظة امتزجت فيها الدهشة بالفرحة، عبر الطالب حمدي فرج حمدي فرج، الحاصل على المركز الأول من أوائل شهادات الدبلومات الفنية، من محافظة القاهرة، في تخصص تكنولوجيا المعلومات والحاسبات، عن سعادته بتحقيق المركز الأول: "مكنتش متوقع خالص أكون من الأول، ولا حتى المجموع الكبير ده.. لكن الحمدلله فرحتي النهارده لا توصف".

حمدي، طالب بمدرسة أي تك الثانوية المتقدمة لـ التكنولوجيا التطبيقية، حصل على مجموع 977 من 1000 بنسبة 97.7%، في تخصص يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والدراسة الأكاديمية، ويقول عن تجربته خلال حديثه لـ ”الخليج 365”: "السنة كلها كانت صعبة، بس آخر 3 شهور كانوا الأصعب بجد.. لأننا بندرس تكنولوجيا معلومات وتخصص تطوير تطبيقات الموبايل، فكنت بذاكر لمنهج المدرسة، وفي نفس الوقت بذاكر للتخصص.. وده محتاج مجهود مضاعف".

عن دور الأسرة، يقول حمدي بتأثر: "أكتر حد دعمني والدي وكان سندي في كل خطوة.. هو مدرس لغة عربية، وكان بيساعدني في المذاكرة وبيسهر معايا لحد ليلة الامتحان.. البيت كله كان بيوفرلي جو هادي للمذاكرة، وحتى إخواتي كانوا بيحافظوا على الهدوء". مضيفًا بابتسامة فيها أمل: "نفسي أشتغل في شركة إنترناشونال، وأدخل كلية هندسة أو كلية تكنولوجيا.. وأطور نفسي أكتر في المجال اللي بحبه".



الطالب حمدي ووالده

واختتم حمدي نصيحته لزملائه: "ركزوا على التخصص بتاعكم، ومتهملوش الدراسة العامة.. والتوازن بينهم هو المفتاح الحقيقي للنجاح".