شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على الإسكندرية فى"الفنية الفندقية": أتمنى الالتحاق بكلية سياحة وفنادق والان مع تفاصيل الخبر

قال الطالب يوسف حجاج يوسف، الأول على الإسكندرية، بنتيجة الدبلومات الفنية بمجموع 699 درجة بنسبة 93.2%، أنه كان يجتهد فى المذاكرة طوال العام، موضحاً أنه كان دائما من الأوائل فى السنوات الأولى من الدبلومة الفنية، ولذلك كلل الله مجهوده بالنجاح.

وأشار يوسف حجاج الطالب بالمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج الفندقية في تصريحات لـ"الخليج 365، إلى أنه التحق بمجال الفندقة تخصص مطاعم ووجبات سريعة لأنه يحب هذا المجال.

وأعرب عن أمله فى الالتحاق بكلية السياحة والفنادق، لاستكمال طريقه المهنى ليكون "شيف" محترف فى المستقبل.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد اعتمد اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024/ 2025.

وأكد الوزير، أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 22 مايو إلى 23 يونيو 2025 والتي تقدم لها (849533) طالب وطالبة في (2648) لجنة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل الى عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ، ووجود نظامين للدراسة (3) سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني - التكنولوجيا التطبيقية).