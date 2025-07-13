شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر الأول على محافظة القاهرة: دوست في المذاكرة حققت هدفي بتوفيق ربنا والان مع تفاصيل الخبر

قال الطالب محمود محمد جابر، الأول على محافظة القاهرة، تخصص تكنولوجيا الصناعات الحيوية – نظام الجدارات بمدرسة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، إن حصوله على المركز الأول كان هدفًا واضحًا وضعه أمام عينيه منذ بداية العام، مضيفًا: "كنت متوقع أكون من الأوائل، دوست على نفسي جامد في المذاكرة، وكنت بحضر كل يوم وما غبتش.. السنة دي كان ليا تارجت حاطه لنفسي وكنت ناوي أحققه بأي طريقة".

وأضاف محمود، في حديثه لـ ”الخليج 365”، أن طبيعة الدراسة هذا العام كانت مختلفة وشهدت ضغطًا كبيرًا بين الجانب العملي والنظري والمشاركة في المسابقات، موضحًا:

"بدأنا السنة دي عملي بدري، ونزلنا تدريب في الشركة وقعدنا هناك أيام كاملة.. وكمان كنا بندخل في مسابقات على مستوى الجامعات، وكان لازم نذاكر للمسابقة وفي نفس الوقت نذاكر للمذاكرة العادية، فكان في ضغط كبير.. وحققت هدفي بتوفيق ربنا".

وتابع محمود الحاصل على مجموع 1069 من 1090 بنسبة 98.07% في تخصص فني تكنولوجيا الصناعات الحيوية: "الجزء الأصعب في السنة دي كان إزاي أوازن بين المذاكرة والمسابقات.. ودي كانت حاجة اتعلمتها إني أرتب وقتي كويس. في المدرسة كمان كان في اختبارات وامتحانات باستمرار علشان يقيموا مستوانا ويشوفوا إحنا وصلنا لفين".

وأشار محمود إلى الدور الكبير الذي لعبته والدته في دعمه طوال العام الدراسي:"والدتي كانت أكتر حد دعمني، وفرت لي جو مناسب للمذاكرة، وحتى وقت الامتحانات خدت إجازة من شغلها علشان تبقى جنبي لو احتجت حاجة.. بهدي لها النجاح ده كله".

واختتم محمود حديثه بتأكيده على فخره بتخصصه في البيو تكنولوجي:"نفسي أكمل في مجالي وأسافر وأطور من نفسي.. والدبلومات الفنية مش حاجة وحشة، بالعكس، اللي يدخل المجال ده ويجتهد هيقدر ينجح ويحقق حاجات كتير جدًا".