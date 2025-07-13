شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى مكرر على الجمهورية: أمنيتى الالتحاق بكلية التجارة وأسرتى أكبر داعم لى والان مع تفاصيل الخبر

صرحت الطالبة ندي محمد رمضان أبو اليزيد قطب الحاصلة على المركز الأول مكرر فى الدبلومات الفنية علي مستوى الجمهورية، بمجموع 493 درجة بنسبة 98,6%، أنها كانت تحلم منذ اليوم الأول من الالتحاق بالدبلوم الفني التجاري أن تلتحق بكلية التجارة.

وأضافت ندى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن أسرتها هي أكبر داعم لها طوال مسيرتها العلمية منذ المرحلة الابتدائية وحتي الآن، موضحه أن والدتها كانت تقوم بتوصيلها وانتظارها أمام لجان الامتحانات والدعاء لها.

وأشارت إلى أنها طالبة في مدرسة طنطا الفنية المتقدمة التجارية العسكرية المشتركة، بقسم إدارة تسويق وسوق المال، وأنها تسعي إلي تحقيق العديد من الفرص في الفترة القادمة بعد الالتحاق بكلية التجارة.