شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب أحمد الأولى على الجمهورية دبلوم فنادق: فرحة كبيرة وحفظ القرآن سر تفوقى والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الطالبة رحاب أحمد كامل فهمي، ابنة محافظة الجيزة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية (نظام السنوات الثلاث) (إعداد مهني)، وذلك بحصولها على نسبة 90.82%.

وعبرت رحاب الطالبة بمدرسة الهرم الفندقية المهنية المشتركة، عن سعادتها لتفوقها ونجاحها، قائلة: "فرحة كبيرة لا توصف، الحمد لله ربنا حقق لي حلمي بعد جهد وتعب. وتنظيم الوقت، والإصرار على النجاح، كانا من أهم أسباب تفوقي الدراسي".

وأشارت إلى أن هذا النجاح والتفوق هو حلم طال انتظاره، وجاء بعد تعب ومثابرة طوال العام الدراسي، مؤكدة في حديثها لـ"الخليج 365" أن سر تفوقها يكمن في اهتمامها بمذاكرة دروسها أولًا بأول، إلى جانب حرصها على حفظ القرآن الكريم.

وأوضحت أن أسرتها حرصت طوال العام الدراسي على توفير البيئة المناسبة التي تساعدها على التحصيل الدراسي، وقدمت لها الدعم النفسي والتشجيع المستمر دون أي ضغط، معربة عن شكرها العميق لهم على وقوفهم إلى جانبها، مما أسهم بشكل كبير في نجاحها.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024/ 2025.

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

وأشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.