شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بتعديل بعض أحكام إجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الأحد، 13 يوليو 2025 01:24 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين. وتضمن التعديل أن تستبدل عبارة " الوزير المختص بشئون الصناعة" بعبارتي " وزير التجارة والصناعة"، وزير الصناعة ، أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء.

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