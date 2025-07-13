دار الإفتاء تفتتح برنامج تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الدينية والإفتائية

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القاهرة - سامية سيد - - نقيب الصحفيين يشيد بمبادرة دار الإفتاء لتأهيل الإعلاميين على تغطية القضايا الدينية بمهنية ويؤكد: نحتاج إلى إعلام يبني ولا يهدم - خالد البلشي: برنامج تدريب الصحفيين خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدينية ولَبِنة في طريق التفاهم المجتمعي - نقابة الصحفيين تدعم الشراكة مع دار الإفتاء لتقديم محتوى ديني مهني ومسؤول بعيدًا عن التهويل والتأويل ومواجهة الأفكار المتطرفة - البرنامج يمثل فرصة ذهبية لصياغة فَهْم مشترك بين الصحفيين وتعزيز انتمائهم للمنهج الوسطي

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات "برنامج تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الدينية والإفتائية"، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية تحت رعاية الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بهدف تعزيز قدرات الصحفيين في التعامل المهني مع الموضوعات الدينية والإفتائية، بما يسهم في تقديم خطاب إعلامي رصين ودقيق، يعكس روح الوسطية ويواجه الفكر المتطرف، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والدينية لخدمة المجتمع.

وفي كلمته في افتتاح البرنامج تحدث الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن أهمية هذا البرنامج في الوقت الحالي، معربًا عن تقديره لدار الإفتاء المصرية لتنظيمها هذه المبادرة الطموح التي تجمع بين المهنية الإعلامية والإطار الشرعي، كما أكد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الصحافة والإعلام من جهة، والمؤسسات الدينية من جهة أخرى، بما يخدُم المجتمع ويراعي تنوعه الثقافي والديني.

وأضاف: إننا نعيش في زمن تتسارع فيه وتيرة تدفق المعلومات وتتنوع مصادرها، ومن ثم تزداد أهمية دور الصحفي بوصفه مدافعًا عن الحرية والمهنية، في سياق يحترم الحقيقة ويحسن عرضها.

وأشار إلى أن تناول القضايا الدينية يتطلب فهمًا عميقًا ووعيًا بالسياق، مؤكدًا أن هذا البرنامج يمثل فرصة ذهبية لصياغة فَهم مشترك بين الصحفيين، وتعزيز انتمائهم للمنهج الوسطي، كما يسهم في إغلاق الباب أمام الاجتهادات غير المنضبطة، ويضمن نقل المعرفة الدينية بدقة بعيدًا عن التهويل والتأويل الخاطئ ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وشدد البلشي على أن حرية الإعلام والدور التنويري وجهان لعملة واحدة، ولا تعارض بين السعي إلى كشف الحقيقة وبين احترام الخصوصية الدينية والمهنية، مؤكدًا أن البرنامج يضيء طريقًا واضحًا لفَهم المعادلة الصعبة في تغطية القضايا الدينية، وذلك بالاعتماد على المصادر الموثوقة، مثل: دار الإفتاء والأزهر الشريف؛ لنقل الرسالة الدينية على نحو دقيق وخالٍ من التشويه.

وفي ختام كلمته أكد البلشي، أن نقابة الصحفيين ستظل شريكًا داعمًا لكل مبادرة تسعى لتعزيز المهنية الإعلامية وتطوير أدوات الصحفيين، وخاصة في القضايا الحساسة التي تمسُّ الوعي المجتمعي والديني، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍّ كبير يتمثل في كيفية تقديم نموذج إعلامي يبني ولا يهدم، وأن هذا البرنامج بما يتضمنه من محاور يعد لَبِنة أساسية في طريق التفاهم وبناء وعي مشترك، موضحًا أن حرية الإعلام لا تنفصل عن المسؤولية، وعلينا أن نعمل معًا لضمان إعلام حر ومسؤول يواكب التطور ويعزز المهنية.

يُذكر أن حفل افتتاح البرنامج شهد حضور نخبة من القيادات الدينية والفكرية والإعلامية، حيث شارك فيه كلٌّ من الدكتور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، و الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى جانب عددٍ من الإعلاميين والصحفيين المهتمين بالشأن الديني.