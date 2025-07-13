شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامى تحصل على الاعتماد البرامجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من أكتوبرعلى شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى عدة برامج أكاديمية شملت برنامج "الإنتاج الإعلاني" بشعبة علوم الإعلام، وبرنامج "الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني" بشعبة علوم الإعلام، وبرنامج "التمويل والمحاسبة " بشعبة إدارة الأعمال".

وقدم عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي التهنئة لأسرة الأكاديمية على هذا الإنجاز الأكاديمي المرموق ، مؤكدا استمرار تقديم كافة أشكال الدعم للأكاديمية لتستمر في مصاف المؤسسات الأكاديمية المتميزة ، إضافة إلى استمرار دورها الفاعل في خدمة المجتمع.

و أكـد الدكتور عادل عبد الغفار مدير الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام أن هذا الإنجاز يعكس التطور الشامل الذى تشهده الأكاديمية على كافة مسارات التطوير الأكاديمي ، حيث انتظمت الأكاديمية فى عقد المؤتمرات العلمية لشعبها الثلاثة (علوم الإعلام – إدارة الأعمال – هندسة ) سنوياً بمشاركة العديد من المؤسسات الأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية ، كما انتظمت الأكاديمية فى إصدار مجلتها العلمية السنوية " المجلة الأكاديمية للعلوم الاجتماعية" والتى حصلت على الدرجة النهائية فى تقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية ( 7 درجات ) ، وحصلت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامى على تصنيف ( Class A ) ضمن التقييم السنوى الذى تجريه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى سنوياً لتقييم المعاهد العليا الخاصة ، و انضمت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام إلى لجنة عمل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتصنيف الدولى للمعاهد العليا ، وذلك لتأهيل الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام للانضمام للتصنيف الدولى للجامعات ضمن فئة المعاهد العليا المتميزة التى ستقدم للتصنيف خلال الفترة القادمة ، خاصة مع زيادة النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ، وتطوير الخدمات التعليمية الإلكترونية ، و إقبال الطلاب الوافدين للدراسة بشعب الأكاديمية المختلفة ، وزيادة الفعاليات المحلية و الإقليمية التى تنظمها الأكاديمية ، وتعدد الأنشطة والفعاليات الطلابية المتنوعة ، و فوز طلاب الأكاديمية بالمراكز المتقدمة فى المسابقات المحلية والدولية فى عدد من البطولات الرياضية المحلية والدولية وكذلك البطولات التى تنظمها وزارة التعليم العالى.

وقدم مدير الأكاديمية التهنئة للدكتور خالد عبد الجواد عميد شعبة علوم الإعلام ، والدكتور طارق حسنين عميد شعبة إدارة الأعمال ، ومديري ومنسقي الجودة بالأكاديمية، والساده أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى لجهودهم المتميزة للحصول على الإعتماد البرامجي.

كما قدم مدير الأكاديمية الشكر والتقدير للعمداء وأعضاء هيئة التدريس لاستمرار المجلة العلمية للأكاديمية "المجلة الأكاديمية للعلوم الاجتماعية" في الحصول على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات لهذا العام امتدادًا لذات التفوق في الأعوام الماضية.