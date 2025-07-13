شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة تتصدر قائمة أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2024 والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت محافظة القاهرة قائمة أوائل طلبة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2024 ، ووجهت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التهنئة للطلبة المتفوقين ولأولياء أمورهم نظراً لدورهم الكبير فى الدفع بأبنائهم للتفوق والتميز.

كما طالبت، الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز ، حيث أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها، كما وجهت الشكر لقيادات التعليم الفنى والمعلمين والعاملين على ما بذلوه من جهد واضح وملموس للوصول إلى القمة .

جدير بالذكر أن القاهرة حصلت على ( 6 ) مراكز ضمن قائمة أوائل الطلبة من إجمالي ( 34) طالب وطالبة وهم كالتالي :-

الاسم : حنين محمود عبد المقصود

المجموع :( ٦٧٣) بنسبة ٦٤, ٩٦ ٪

التخصص : إدارة وتشغيل مطاعم

المدرسة: أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

الاسم : رينادا محيى محمد محمد

المجموع : ( ٥٤٤ ) بنسبة ٤٤, ٩٥ ٪

التخصص : خدمات سياحية

المدرسة :الأورمان الخاصة للشئون الفندقية بالمعادى

الاسم : كريم أشرف رضوان بيومى

المجموع : ( ٦٩٩) بنسبة ٩٩,٨٦٪

التخصص : فنى تطوير مواقع وبرمجيات

المدرسة: الشهيد عمرو مصطفى حسنى المشتركة We لتكنولوجيا التطبيقية

الاسم : حمدى فرج حمدى فرح

المجموع : ( ٩٧٧ ) بنسبة ٩٧,٧ ٪

التخصص : تكنولوجيا المعلومات والحاسبات

المدرسة: أى _ تك الثانوية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية

الاسم : محمود محمد جابر ابو الفتوح

المجموع : ( ١٠٦٩ ) بنسبة ٩٨,٠٧٪

التخصص : فنى تكنولوجيا الصناعات الحيوية

المدرسة : مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج

الاسم : عبد الله خليل إبراهيم على

المجموع : ( ٩٧٧) بنسبة ٩٧,٧٪

التخصص : تكنولوجيا المعلومات والحاسبات

المدرسة : أى _ تك الثانوية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية



حمدى فرج حمدى فرح



حنين محمود عبد المقصود



رينادا محيى محمد محمد



عبد الله خليل إبراهيم على



كريم أشرف رضوان بيومى