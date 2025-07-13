شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات قطاع المعاهد الأزهرية يتفقدون مراكز تصحيح الشهادة الثانوية ويشددون على الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، زيارات تفقديَّة لمراكز التصحيح على مستوى الجمهوريَّة؛ حيث تفقَّد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد، مركز تصحيح الأقصر، وتفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، مركز تصحيح القاهرة.

وخلال جولته، شدَّد الشيخ أيمن عبد الغني على أن أعمال التصحيح أمانة عظيمة تتعلَّق بمستقبل طلابنا، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يولي مرحلة التصحيح عناية فائقة؛ حيث يتم التنبيه بشكل مستمر على ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والعدل والانضباط، مع مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف رئيس القطاع أن تعليمات فضيلة الإمام الأكبر تؤكد دائمًا على ضرورة أن يشعر كل طالب بأن حقه مصون، وأن مستقبله الأكاديمي يتم تقييمه في بيئة نزيهة وعادلة، وبضرورة النظر في كل كلمة في أوراق الإجابة حفظًا لمستقبل أبنائنا الطلَّاب، موضحًا أنَّ قطاع المعاهد الأزهرية لا يدَّخر جهدًا في توفير أجواء مريحة ومحفزة داخل مراكز التصحيح.

من جانبه، أوضح الشيخ عوض الله عبد العال أنَّ الجولات التفقدية تهدف إلى متابعة الأداء عن قرب، والاطمئنان على حسن سير العمل، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات من داخل غرف التصحيح، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة تضمن تصحيحًا أكثر دقة وشفافية، وتمنع أية أخطاء قد تضر بمصلحة الطالب.

جدير بالذكر أنَّ أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت اليوم الأحد، ويشارك فيها ٢٢٣٩٩ معلمًا، للتصحيح في ١٦ مركزًا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).