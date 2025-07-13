شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم بمكتب سيادته بديوان محكمة النقض، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى .

ورافق رئيس الهيئة وفداً قضائياً رفيع المستوى من قيادات الهيئة، ضم كلًا المستشار أحمد فكري نائب رئيس الهيئة رئيس التفتيش الفني، المستشار سمير شراده نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية، المستشار وليد صالح نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، المستشار وليد عناني نائب رئيس الهيئة الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

خلال الزيارة، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لقاضي عاصم الغايش فى رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا على الدور المحوري لمحكمة النقض في إرساء مبادئ العدالة وتوحيد المبادئ القانونية.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش، عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين

وأكد سيادتهما على عمق العلاقات والتعاون بين الجهتين و تبادل السيد رئيس محكمة النقض والسيد رئيس هيئة قضايا الدولة الدروع التذكارية.

زيارة رئيس هيئة قضايا الدولة لمحكمة النقض

رئيس هيئة قضايا الدولة يقدم التهنئة لرئيس مجلس القضاء الأعلى