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الرئيس السيسى يلتقى رئيسى موريتانيا والجابون و"المنفى" ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

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  • الرئيس السيسى يلتقى رئيسى موريتانيا والجابون و"المنفى" ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 1/4
  • الرئيس السيسى يلتقى رئيسى موريتانيا والجابون و"المنفى" ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 2/4
  • الرئيس السيسى يلتقى رئيسى موريتانيا والجابون و"المنفى" ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 3/4
  • الرئيس السيسى يلتقى رئيسى موريتانيا والجابون و"المنفى" ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 13 يوليو 2025 05:11 م

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على هامش مشاركته في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، بكل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الجابوني "بريس أوليجي نجيما"، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، و"محمد إيسوفو"، رئيس النيجر الأسبق ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تناولت المقابلات سبل تعزيز التكامل القاري ودفع جهود التنمية وحفظ السلم والأمن بأفريقيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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