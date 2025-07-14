شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الكوماندوز الإسرائيلية تتمرد على الخدمة في الجيش بسبب طول أمد الحرب والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت حالة من الغضب لدى قوات الكوماندوز الإسرائيلية، بسبب تمديد خدمتهم في جيش الاحتلال لمدة عام كامل بدلاً من أربعة أشهر، بسبب النقص الحاد في القوى العاملة.

وأبلغ العديد من قوات الكوماندوز الإسرائيلية وسائل إعلام عبرية عن حالة الغضب وانعدام الثقة بين المقاتلين وشعورهم بالاستغلال وكذلك تمردهم على الخدمة، وفي مقابلة مع N12 ، أعرب جنود في لواء الكوماندوز عن إحباطهم العميق من قيادات الجيش.

وقال أحد الجنود: "أُعلن القرار للتو في وسائل الإعلام، ولكنه أمرٌ مستمرٌ منذ زمن طويل. إنه شعورٌ قاسٍ بالظلم - تأتي لشيءٍ ما، وتريد أن تُقدم المزيد على أي حال، وفي النهاية يطلبون منك أكثر مما وعدتَ به عند انضمامك".

وعلى الفور أمر رئيس الأركان إيال زامير اليوم (الأحد) بتجميد تمديد خدمة مقاتلي الوحدات الخاصة، بعد أن اكتُشف أن جيش الدفاع الإسرائيلي يعتزم تمديد خدمتهم لمدة عام كامل بدلاً من أربعة أشهر.

وبحسب المقاتلين، حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي استغلال توقيعهم مُسبقًا على التزام بالخدمة الدائمة التي قد تصل مدتها إلى عام، مع أنه لم يُفعّل عمليًا سوى أربعة أشهر إضافية من الخدمة.

وقال مقاتل آخر: "أكد رئيس الأركان أنهم لا يُمدّدون الخدمة الإلزامية أو الخدمة الدائمة، بل يستغلون ببساطة سنة الخدمة الدائمة التي سجّل المقاتلون لها على أي حال". ويضيف: "عندما التحقنا بالجيش، أخبرونا أننا سجّلنا سنة إجازة، لكنها عمليًا أربعة أشهر خدمة دائمة".

رغم أن الجيش بدأ بإرسال آلاف أوامر التجنيد إلى الحريديم المتشددين بعد سنوات من الإعفاءات التي سمحت بالتهرب من الخدمة بشكل منهجي، إلا أن الحريديين يواصلون الترويج لقانون الإعفاء من الخدمة، ولم يُحقق جيش الاحتلال زيادة ملحوظة في صفوفه بعد عامين من الحرب.

فيما يقول أحد المقاتلين: "حتى في ذروة الحرب، عندما كان الوضع أكثر خطورة مما هو عليه الآن، لم يكمل الأفراد البالغون في الوحدة سوى أربعة أشهر من الخدمة النظامية".

ويوضح المقاتلون أنهم لا يعارضون تمديد الخدمة الدائمة من حيث المبدأ، بل يطالبون بها "لأسباب وجيهة". ويؤكد أحدهم: "هناك أسباب عديدة لتخصيص سنة دائمة للمقاتلين، ولكن ليس بسبب نقص القوى العاملة". ويضيف: "لا يمكنك استغلال معنويات المقاتلين في الكوماندوز والقول: حسنًا، إنهم مقاتلون جيدون على أي حال، رجال عظماء، فلنستغل لطفهم ونحتفظ بهم لمدة سنة دائمة لأنهم سيوافقون على ذلك".