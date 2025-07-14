شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إن طائرة صغيرة تحطمت في مطار لندن ساوثيند.

وقالت شرطة إسيكس إنها تلقت تنبيها قبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بشأن "الحادث الخطير" في المطار الصغير نسبيا، والذي يقع على بعد حوالي 45 ميلا (72 كيلومترا) شرق العاصمة.

واشتعلت النيران في الطائرة فور اصطدامها، مما استدعى فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف وشرطة إسيكس، التي وصفت الحادث بأنه "حادث خطير".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار هائل أعقبته كرة نارية اجتاحت موقع التحطم.

وعلى الفور أخلت خدمات الطوارئ المناطق المحيطة، بما في ذلك نادي روشفورد هاندرد للغولف ونادي ويستكليف للرجبي، نظرًا لقربها من الحطام وشدة الحريق.