شكرا لقرائتكم خبر عن لو بره مصر.. اعرف المطلوب بتصويتك فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحول كيف يصوت المصريين في الخارج نص قرار الهيئة على الأتى:

لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.