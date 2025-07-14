شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: ارتفاع إنتاجية البطاطس والطماطم 15% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك زيادة في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية هذا العام، نتيجة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الحديثة، مما ساهم في توفير كميات كبيرة من المحاصيل للسوق المحلي.

وأوضح الوزير، في لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إنتاجية محصولي البطاطس والطماطم ارتفعت بنسبة 15%، وهو معدل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، ويُعد نجاحًا كبيرًا لقطاع الزراعة المصري.

وأشار فاروق إلى أن زيادة إنتاجية البطاطس ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الأسعار هذا العام، كما أدت إلى زيادة في التصدير والإقبال على البطاطس المصرية، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي.