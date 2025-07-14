شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الرئيس السيسى على هامش الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقى للاتحاد الأفريقى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدورة الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، بغينيا الاستوائية.

والتقى الرئيس السيسى بعدد من القادة والرؤساء على هامش أعمال القمة، حيث تناولت المقابلات سبل تعزيز التكامل القاري ودفع جهود التنمية وحفظ السلم والأمن بأفريقيا.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة، وذلك بصفته رئيس الدورة الجارية للقدرة الإقليمية لإقليم شمال أفريقيا، استعرض خلالها الجهود المصرية لتعزيز جاهزية القدرة لضمان استعداديتها لتعزيز السلم بالقارة الأفريقية.

واستهلّ الرئيس السيسى كلمته بتوجيه خالص الشكر والامتنان للرئيس تيودورو أوبيانج رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس "جواو لورينسو" رئيس جمهورية أنجولا، على قيادته الرشيدة لدفة العمل الأفريقي المشترك.

كما تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة وخالص التقدير لقيادات المفوضية الجديدة، وعلى رأسهم محمود علي يوسف، مؤكدًا “دعمنا لأجندته الطموحة لإصلاح عمل المنظمة وتحسين كفاءتها وأدائها”.