شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد امتحانات الدور الثاني بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/2024، بالقاهرة السبت القادم الموافق 2025/7/26، وفي النقاط التالية مواعيد الإمتحانات لكل صف دراسي.

يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائي ( وما يعادله ) من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٩ .

طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٣٠ .

طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١ .

طلاب النقل الإعدادى المهنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٣٠ .

طلاب النقل الثانوى الفنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/١٢ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٤ .

طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١

الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣.