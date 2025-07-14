شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل ما قبل الزواج وفقا لتعليمات الكنيسة الأرثوذكسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يُعد الزواج في المسيحية سر مقدس ولا ينحل إلا بالموت، ففى ظل التحديات المجتمعية المتزايدة، كانت قد اتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خطوة حاسمة لحماية كيان الأسرة المسيحية، من خلال إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على دورات المشورة الأسرية كشرط أساسى لإتمام سر الزيجة المقدس، وذلك حرصًا على ضمان التوافق بين الطرفين والحد من حالات الانفصال المبكر بعد الزواج.

تُقدم معاهد المشورة التابعة للكنيسة، مثل معهد المشورة فى المعادى أو حلوان، محتوى علمى وروحى يهدف إلى نشر الوعى بين شعب الكنيسة من منظور مسيحى، وذلك لمساعدة المقبلين على الزواج فى بناء علاقة صحية مع الله، ومع الذات، ومع الآخر، بما يضمن تأسيس بيت أرثوذكسى قوى "مبنى على الصخر"، قادر على تخطى العقبات النفسية والسلوكية.

وتنصح الكنيسة فى البداية بإطالة مدة التعارف قبل التقدم لطلب الخطوبة رسميًا، لضمان وجود حد أدنى من التفاهم، ثم يُشترط بعد ذلك تقديم شهادة من أحد معاهد المشورة المعتمدة تفيد باجتياز "كورسات المشورة"، والتى تشمل محاضرات ونصائح عملية للتعامل وتجنب الخلافات الزوجية المستقبلية.

وبعد الانتهاء من الكورسات، يُوجه الطرفان إلى إجراء التحاليل الطبية والفحوصات الكاملة قبل الزواج، وتشمل فحص الأمراض الجسدية والنفسية. وفى حال وجود أى أمر طبى جوهرى، يتم إبلاغ الطرف الآخر بذلك، ويوقع الطرفان على إقرار يفيد بعلمه الكامل، فى حال الإصرار على استكمال الارتباط.

كما يُطلب من كل طرف تقديم شهادة خلو موانع تفيد بعدم وجود ارتباط حالى بخطوبة أو زواج، تصدر من الكاهن المختص بخدمة المنطقة السكنية لكل منهما، ويتم تقديمها إلى المطرانية، وتوقع الشهادة من الطرف المعنى والكاهن، وتُرفق بصورة الرقم القومى وشهادة بعدم وجود زواج أو خطوبة سابقة أن وُجدت.

ويُحدد موعد الخطوبة الرسمية بالتنسيق مع الأب الكاهن ومكتب المطرانية، ثم تُستكمل الإجراءات الرسمية للتوثيق بحضور الشهود، ويُشترط أن يحمل كل منهم بطاقة رقم قومى سارية.

كما تنص تعليمات الكنيسة على أن الزواج يتم فقط بين أبناء الطائفة الأرثوذكسية الواحدة، ويجب أن يتجاوز سن العروس 18 عامًا يوم الإكليل، مع عدم إقامة حفلات صاخبة بعد الخطبة حفاظًا على قدسية سر الزواج.

وفى حال عدم الاتفاق خلال فترة الخطوبة، تُتيح الكنيسة تسجيل "محاضر عدول عن الخطبة"، وهو ما يعنى الانفصال الرسمى بين الطرفين، دون أن يُعد ذلك عائقًا أمام أى طرف للارتباط لاحقًا بشخص آخر.

أسباب تمنع الكاهن من تحرير محضر الخطوبة

1 - عدم استكمال أحد المستندات السابقة.

2 - إذا كان أحد الخطيبين مكرهًا على إتمام الخطوبة ورافضًا لإتمامها.

3 - تغيب الوالدين أو أحدهما لعدم رضائهما على إتمام الخطوبة إلا إذا كان التغيب بسبب مرض عضوى أو نفسى أو لسبب شخصى لا يصح أن يعطل إتمام المراسم.

4 - إذا كان الخطيبان أو أحدهما لم يتم السن القانونية التى حددتها الدولة.

5 - إذا كانت هناك قرابة بين الخطيبين من القرابات المحرمة التى تمنع زواجهما.