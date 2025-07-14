شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر السكر بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بسعر 30 جنيها للكيلو في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلعة يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، كما وفرت الوزارة منتجات اللحوم الدواجن بكميات كبيرة .

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار بزيادة ضخ منتجات السلع الغذائية واللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ويتم طرح اللحوم الطازجة بسعر 320 جنيها والمجمدة بسعر 210 جنيهات، بالإضافة الى توفير كافة المنتجات وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية.