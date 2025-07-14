شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التوسع فى الكشف المبكر عن سرطان الكبد وتوفير العلاج للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تستهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية في تشخيص وعلاج سرطان الكبد.

وقال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، إن الوزارة تعمل على نقل الخبرات العالمية، مما يعزز مهارات التشخيص والعلاج ويدعم رؤية الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص.

ونوه الدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة ومدير مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد، إلى أهمية التدريب العملي المستمر للأطقم الطبية ضمن المبادرة.