شكرا لقرائتكم خبر عن الموالح تتصدر قائمة الصادرات الزراعية بـ1.9 مليون طن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

فى شهادة قوية على مرونة وقوة القطاع الزراعى المصرى، كشف تقرير رسمي حديث عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن حاجز الـ 5.8 مليون طن، هذا الإنجاز يعكس جهودًا حثيثة ومتكاملة على مختلف المستويات، ويؤكد قدرة مصر المتزايدة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، مع استمرار محاصيل الموالح والبطاطس فى تصدر قائمة الصادرات كقاطرة للنمو الزراعى.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 5.8 مليون طن حتى الآن.

الموالح تتصدر القائمة بأكثر من 1.9 مليون طن مصدرة.

البطاطس فى المرتبة الثانية بحوالي 1.3 مليون طن مصدرة.

شملت الصادرات محاصيل مهمة أخرى مثل البصل الطازج بـ 209 ألف طن، و

الفاصوليا بـ 160 ألف طن، و العنب 120 ألف طن، والبطاطا 115 ألف طن، بالإضافة إلى الثوم، الفراولة، الطماطم، الجوافة، المانجو، والرمان.

الأرقام الإيجابية تعكس مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

هذه الإنجازات جهود ضمان وصول المنتجات المصرية بأعلى جودة للأسواق العالمية.

وزارة الزراعة ملتزمة بزيادة الإنتاجية، تحسين الجودة، وتوسيع الأسواق التصديرية.

يتم تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات لزيادة القدرة التنافسية.

هناك متابعة مستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين لضمان أفضل الممارسات.