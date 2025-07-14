شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأرز المحلى بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات السلع الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يتم طرح الأرز البلدى المحلى بسعر يبدأ من 28 جنيها للكيلو، بجانب توفير منتجات المكرونة وزيت الطعام والسكر والبقوليات واللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين طوال الوقت .

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع وطرحها للمواطنين في المنافذ التابعة، وكذلك في أسواق اليوم الواحد والمعارض في إطار الحرص على تلبية احتياجات المستهلك، كما توفر الوزارة السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن منظومة دعم السلع .