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شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون ضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد شن حملة لضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء؟، أيد غالبية القراء شن حملة لضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء.
وأيد 90% من القراء شن حملة لضبط مافيا الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء ، بينما رفض 10% موضوع الاستطلاع.
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