شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بدورات تدريبية فى 5 تخصصات بوزارة العمل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود الدولة المتواصلة لتمكين الشباب ورفع كفاءتهم المهنية وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدأت وزارة العمل فتح باب التسجيل في دورات التدريب المهني للعام التدريبي 2025 / 2026 بمركز تدريب "مهني شهداء الكتيبة 103 بالشرابية" التابع لمديرية عمل القاهرة.

وتشمل الدورات التدريبية الجديدة التخصصات التالية:

التفصيل والخياطة: لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في صناعة الملابس الجاهزة وصناعة الموضة.

اللحام: لتأهيل المتدربين للعمل في مجالات التصنيع والإنشاءات المعدنية.

صيانة المحمول: لتلبية الطلب المتزايد على فنيي الأجهزة الإلكترونية.

ميكانيكا السيارات: لتأهيل فنيين قادرين على التعامل مع المركبات الحديثة.

الكهرباء: لإعداد فنيين متخصصين في التركيبات الكهربائية المنزلية والصناعية.

ويتم التدريب داخل مراكز مجهزة، وعلى يد مدربين متخصصين، مع التركيز على الجانب العملي الذي يضمن جاهزية المتدرب لسوق العمل، حيث تمثل هذه الدورات فرصة حقيقية لاكتساب مهارات احترافية تفتح أبواب التوظيف.

ودعت مديرية العمل بالقاهرة الشباب الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى التوجه لأقرب مركز تدريب مهني تابع لها، أو التسجيل إلكترونيا عبر الرابط التالى اضغط هنا