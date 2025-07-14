شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق مدارس الثانوى الزراعى بالجيزة للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، عن الحدود الدنيا للقبول بمدارس الثانوي الفني الزراعي، وذلك بالتزامن مع بدء التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، مشيرًا إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.

وفيما يتعلق بتنسيق مدارس الثانوى الزراعي، فقد تم اعتماد الحدود الدنيا للقبول كالآتي:

- الجيزة الثانوية الزراعية 205 درجات.

- أطفيح الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة.

- طهما الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة.

- أبو غالب الثانوية الزراعية 180 درجة.

- الواحات البحرية الزراعية 185 درجة.

واعتمد المحافظ درجات القبول بمدارس الثانوي العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة والثانوي العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة، على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بها.

وأكد أنه قد تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناءً على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والأعداد المطلوب قبولها تطبيقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.



