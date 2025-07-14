شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 24500 طن قمح قادمة من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادرت 10 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة ، منها السفينة ( BLUE SHARK ) والتي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 167 م وعرضها 24 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ24500 طن من القمح لصالح القطاع العام، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54860 طن تشمل : 4182 طن اسمنت صب و 2910 طن مولاس و 5930 طن علف بنجر و 7500 طن جبس و 34338 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34911 طن تشمل : 10000 طن ذرة و 1257 طن خشب زان و 8982 طن حديد و 10500 طن خردة و 4172 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 869 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1282 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 92506 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 32827 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4750 حركة .