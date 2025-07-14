شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: ولادة 5878 طفلا يوميا فى مصر ووصلنا لأقل من 2 مليون طفل سنويا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إنه يتم إنجاب 5878 طفلا يوميا فى مصر، وتابع: كسرنا حاليا معدل الزيادة السنوية فى عدد المواليد ووصلنا لأقل من 2 مليون حاليا.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للسكان أن الدولة تمضى بخطوات ثابتة نحو خفض معدل الإنجاب.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التقدم غير المسبوق الذي أحرزته مصر في معدل الإنجاب الكلي كان أكثر من المتوقع في تلك الفترة، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي لـ2.41 لعام 2024 مقارنة بـ2.85 عام 2021، مشيرًا إلى أن الخطة العاجلة تأتي لتسريع تحقيق هدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 بحلول عام 2027 بدلاً من عام 2030.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن النتائج التي يتم تحقيقها في الملف السكاني مبنية على جهد وعمل كبير وبمشاركة الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن ملف السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة حيث يؤثر كل منهما في الآخر فلا يمكن تحقيق تنمية بشرية حقيقية في تحسين نوعية حياة الناس دون مراعاة التغيرات السكانية، فضلاً عن الربط المهم بين النمو السكاني والتقدم السكاني.