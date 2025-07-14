شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الأوقاف لتهنئته بتولّي المنصب رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم بمقر المجلس بقصر الأميرة فوقية بالدقي، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة.

وجرى اللقاء بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام للمجلس، في أجواء سادها التقدير المتبادل والتأكيد على أهمية التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار أسامة شلبي عن اعتزازه بزيارة وزير الأوقاف، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر قيم التسامح والاعتدال، والتأكيد على تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، بما يسهم في بناء وعي وطني رشيد، وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة.

من جانبه، عبّر الدكتور أسامة الأزهري عن عظيم تقديره واحترامه للمستشار شلبي، متمنيًا له التوفيق في مهمته الوطنية الجديدة، ومشيدًا بالدور العظيم الذي يؤديه مجلس الدولة في ترسيخ العدالة وصون دولة القانون، بما يعزز من دعائم الدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد المستشار أسامة شلبي على أهمية استمرار التعاون البنّاء بين مجلس الدولة ووزارة الأوقاف، لما فيه خدمة الوطن والمواطن، معربًا عن تقديره للدكتور الأزهري، ومؤكدًا أن العمل المشترك بين المؤسستين يُسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والوعي المجتمعي.

يُذكر أن المستشار أسامة شلبي قد صدر قرار جمهوري مؤخرًا بتوليه رئاسة مجلس الدولة، خلفًا للمستشار عادل عزب.