شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسامته.. أسقف إيبارشية البحيرة يجرى أول زيارة رعوية لوادي النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، مدينة وادي النطرون التابعة للإيبارشية، في أول زيارة رعوية له للمنطقة، استمرت ثلاثة أيام، اعتبارًا من الأربعاء الماضي وحتى الجمعة.

بدأت الزيارة بصلاة العشية مساء الأربعاء في كنيسة القديسين يوسف الرامي ويوحنا الحبيب، حيث طيب نيافته رفات القديس يوحنا الحبيب، وألقى عظة بعنوان "صفات الإنسان المسيحي"، وصلى القداس الإلهي صباح الخميس، في الكنيسة ذاتها، وخلاله رسم 54 من أبنائها شمامسة منهم 44 برتبة إبصالتس و 10 برتبة أغنسطس.



الأنبا إيلاريون فى أول زيارة لوادى النطرون

وزار يوم الخميس أيضًا مركزي الخدمة التابعين للإيبارشية: "سوسنة الوادي" و"كرمة الوادي"، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا ونس، وتفقد مبنى الكنيسة الجديد، وكنيسة الثلاث مقارات بالرست هاوس، وكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس، وكنيسة القديس أبسخيرون، حيث التقى بخدامها وتفقد خدماتها.

واختتم الزيارة بلقاء اللواء أسامة عفش رئيس مدينة وادي النطرون.



خلال الزيارة