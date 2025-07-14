شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة مرتفعة.. تعرف على تفاصيل متوسط نسب الرطوبة بجميع أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 14 يوليو 2025 إلى السبت 19 يوليو 2025.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة بكافة أنحاء الجمهورية بعد ارتفاعها، كما يلى: - القاهرة الكبرى والوجه البحرى:

العظمى ليلا 80- 85%

الصغرى نهارا 35- 40%

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90- 98 %

الصغرى نهارا 50- 60 %

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 50- 65 %

الصغرى نهارا 20- 30 %

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30- 35 %

الصغرى نهارا 10- 15 %



ويشهد اليوم الإثنين 14 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع اليوم نشاط رياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح ، وسرعة الرياح من 30: 45 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 29 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 29 درجة.