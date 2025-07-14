شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يكرم صاحب أفضل فكرة عبر "منصة حوار" بتتبع السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، وفدًا من مسئولي منصة "حوار" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومقدم أفضل فكرة في قطاع التموين عبر المنصة، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تشجيع الابتكار والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة العمل الحكومي.

وقام الدكتور شريف فاروق بتكريم مقدم الفكرة، والتي تمثلت في وضع منظومة متكاملة لتتبع السلع الغذائية منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للمستهلك، بما يسهم في تعزيز الرقابة على تداول وتوافر السلع داخل الأسواق، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والجودة وضمان وصول المنتجات بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال التكريم أن هذا التقدير يأتي ضمن توجهات الدولة نحو الاستماع لأفكار المواطنين الجادة، وإتاحة الفرصة أمامهم للإسهام في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات المجتمعية التي تدعم حوكمة سلاسل الإمداد، وتعمل على تطوير آليات الرقابة.

وأشاد الدكتور شريف فاروق بدور منصة حوار والتعاون المشترك والمستمر بين الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأثنى على دور المنصة لما تقوم به من دور مهم للتواصل المجتمعي بين المواطن والحكومة وهوما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

وقامت الدكتورة مروة عبد المعطى مدير الإدارة العامة للاتصال المجتمعي، ورئيس اللجنة الدائمة المعنية بدراسة وفرز الأفكار والمبادرات الواردة على منصة “حوار”، باستعراض دور المنصة في تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة، وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، كما اشارت الدكتورة مروة إلى انه قد سبق وان قام السيد وزير الشباب والرياضة بتكريم صاحب إحدى المبادرات الواردة على المنصة، والمتعلقة بميكنة مدن الشباب التابعة للوزارة، كذلك قام السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكريم أصحاب المبادرات الأعلى تقييمًا في قطاع الزراعة.

واختتم الدكتور شريف فاروق التكريم بدعوة جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في مثل هذه المنصات الوطنية، مؤكدًا أن كل فكرة قابلة للتنفيذ تُعد مساهمة مهمة في بناء مستقبل أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة "حوار" هي أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث تم إطلاقها في فبراير 2023، بهدف خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا، وبما يُمكن من دعم وصنع السياسات العامة، واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال.

وقد أسهمت المنصة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر "المشاركة المجتمعية الإلكترونية" الصادر في سبتمبر 2024، وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، حيث قفزت مصر 33 مركزًا، لتحتل المرتبة 74 عالميًا عام 2024، مقارنة 107عالميًا عام 2022.

كما حصلت المنصة على جوائز عالمية من كبرى المؤسسات المرموقة، ومنها: الجائزة الذهبية بفئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع من مؤسسة جلوبي للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، والجائزة البرونزية بفئة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، ضمن مسابقة "ستيفي أووردز“ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، فضلًا عن إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2024 بدور تطبيق "حوار" في دعم عملية اتخاذ القرار، باعتباره وسيلة اتصال مباشرة بين الحكومة والمواطنين.