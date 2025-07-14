شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سيطرة الشبكة الوطنية: نعتمد على منظومة مستقلة مؤمنة لا ترتبط بالشبكة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة فيديوهات عبر منصاته الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة القاهرة، وذلك لرصد جهود الشبكة في إدارة أزمة حريق سنترال رمسيس، وكيف ظل يعمل المركز بكفاءة رغم انقطاع الاتصالات والإنترنت، شملت الفيديوهات لقاءً مع عبدالناصر عطية مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة.

خلال الفيديوهات أكد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة أن الشبكة أدارت أزمة حريق سنترال رمسيس بكفاءة عالية، من خلال تنسيق شامل بين كافة الجهات المعنية وتكاتف مؤسسي من خلال وجود ممثل أو مندوب لكل وزارة أو جهة مدنية داخل المركز لضمان سلامة المواطنين واستمرار الخدمات دون انقطاع، موضحا أن المستشفيات كانت على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات إصابة، فيما دفعت شركات المياه بخزانات لدعم جهود الإطفاء مع الحفاظ الكامل على استمرارية الخدمة للمواطنين دون تأثر بالأزمة، كما قامت شركة الغاز بتأمين المنطقة المحيطة ومنع امتداد الحريق إلى شبكات الغاز، مع استمرار تقديم الخدمة بشكل طبيعي للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تم فصل التيار الكهربائي عن السنترال المتضرر دون التأثير على تغذية المناطق السكنية، وأشارت الفيديوهات إلى أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري والاستجابة السريعة، في إطار منظومة إلكترونية حديثة لإدارة الأزمات والتعامل مع الطوارئ بكفاءة عالية.

خلال الفيديوهات أوضح مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة القاهرة أن المركز واصل عمله بكفاءة تامة خلال حريق سنترال رمسيس، رغم انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات، وأكد أن الشبكة الوطنية مؤمنة بالكامل، وتعتمد على منظومة مستقلة لا ترتبط بالشبكة المدنية للاتصالات والانترنت، مما مكنها من متابعة الموقف ميدانيًا وإدارة الأزمة لحظة بلحظة دون تأثر بالخدمات المعطلة.