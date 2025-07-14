شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول محطة بشبكة القطارات السريعة فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ مصر أول شبكة قطارات كهربائية سريعة، ومحطة العين السخنة للقطار السريع هي أول محطة بالشبكة ولها تصميم معماري عالمي، بواجهات زجاجية ومساحات ضخمة وحدائق ومواقف سيارات تليق بعصر جديد.



وتم تنفيذها ضمن بنية تحتية مستدامة تراعي البيئة وتستخدم أحدث تكنولوجيا التهوية والطاقة، والمحطة هي نقطة ربط حيوية بين مدينة السخنة وميناء السخنة الجديد، لخدمة الركاب والبضائع.

وتصل السرعة التشغيلية للشبكة إلى 230 كم/ساعة ليقطع القطار الرحلة من السخنة للقاهرة في أقل من ساعة.



وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن محطة العين السخنة بها خدمات ذكية، وأنظمة إلكترونية، وتعد بوابة في مجالات السياحة، والاستثمار، وتربط المدن من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب.

ومشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح) يبلغ طوله 675 كم، ويصل عدد محطاته إلى 21 محطة، ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.

كما يضم مركز للتحكم والسيطرة، ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا، سريعا، و 34 قطارا إقليميا، و 14 جرار بضائع، كما أن هذا الخط يدخل ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة

ويتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.



محطة العين السخنة للقطار السريع



محطة العين السخنة للقطار السريع



محطة العين السخنة للقطار السريع



محطة العين السخنة



محطة السخنة