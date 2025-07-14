شكرا لقرائتكم خبر عن محطة الحي الحكومى لمونوريل العاصمة تربط آلاف المواطنين بمراكز اتخاذ القرار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة القومية للأنفاق فيديو يرصد تجهيزات محطة الحي الحكومى وهي المحطة رقم 20 بخط مونوريل شرق النيل، حيث أكدت أن المحطة تربط آلاف الموظفين والزوار يوميًا بمراكز اتخاذ القرار في الدولة، ولها موقع استراتيجي في قلب الوزارات والمصالح الحكومية.

والمشروع يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، والطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) يبلغ 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويسير قطار المونوريل دون سائق وهو ما يتطلب مجهود كبير من التجهيزات بمساره مثل كاميرات المراقبة وغرفة التحكم والسيطرة القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن مصر تسلمت كل الوحدات المتحركة المقرر تشغيلها على خط مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية.

وقطار المونوريل مكون من 4 عربات، مدعم بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حيث تضم كل عربة 4 كاميرات مراقبة، كما أن القطار مثبت به من الأمام كاميرات لرصد السكة أمام القطار، ويضم أنظمة اتصالات وبه اجهزة لرصد الأدخنة وكاميرات مراقبة، وبه شاشات للإعلانات و الترفيه وسعة القطار 560 راكب، و ينقل 10 آلاف راكب فى الاتجاه الواحد فى البداية، وبه كراسى بلون أصفر مخصصة لكبار السن بالإضافة إلى أماكن مخصصة لذوي الهمم، وسرعته 90 كم متر فى الساعة والسرعة التشغيلية 80 كم/ الساعة، ويتم توجيه الركاب من خلال التحدث إليهم مباشرة أو الرسائل التذكيرية، ويسير القطار على كامر خرسانى على ارتفاع من 12 لـ15 مترا.