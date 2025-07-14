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إعلام الاحتلال: أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين في كمين محكم بمدينة غزة

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إعلام الاحتلال: أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين في كمين محكم بمدينة غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 14 يوليو 2025 01:41 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين في كمين محكم بمدينة غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية والمرافق الطبية ومراكز إيواء النازحين، في ظل أوضاع إنسانية كارثية تتفاقم بفعل النقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء، وسط تحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي والبيئي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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