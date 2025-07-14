شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء باكيات الباعة الجائلين بشوارع العتبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد اللواء ابراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال التطوير الجارية بمنطقة العتبة، حيث يجرى إنشاء الباكيات المخطط نقل الباعة الجائلين إليها ، كما تابع أعمال تحسين البنية التحتية بالمنطقة (صرف صحي – مياه – كهرباء – غاز )، وأيضاً أعمال تطوير واجهات المباني بما يتناسب مع الشكل الحضاري والجمالي للمنطة.

وناقش "نائب محافظ القاهرة أثناء الجولة القائمين على العمل لبحث وجود أي معوقات قد تؤثر سلباً على سير العمل بالمشروع والعمل على تذليلها.

وتنفذ محافظة القاهرة أعمال تطوير بمنطقة العتبة بحي الموسكي، حيث تم إخلاء شوارع الجوهري والعسيلي ويوسف نجيب، ضمن خطة تطوير العتبة، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن تطوير المشروع.

- المخطط يشمل رفع كفاءة المنطقة وتحسين أوضاع الباعة الجائلين.

- تم إخلاء شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي ونقل الباعة مؤقتًا إلى جراج العتبة.

- سيتم تنفيذ 473 طاولة منظمة للباعة الجائلين بدلاً من الفروشات العشوائية.

- جارى تطوير الواجهات والحفاظ على الطابع المعمارى المميز للمنطقة.

- جارى رفع كفاءة البنية التحتية وتطبيق معايير الأمان والحماية المدنية.

ويتم التطوير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى وبرنامج الهابيتات لضمان بيئة منظمة وآمنة تناسب الجميع.

تتضمن أعمال التطوير إنشاء 473 طاولة للباعة الجائلين ستقوم بتنفيذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدلا من الفرشة التى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.

كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.



جولة نائب المحافظ



انشاء الباكيات



نائب محافظ القاهرة يتفقط تطوير العتبة



تطوير العتبة