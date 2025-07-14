شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفى صحة تسجيل منسوب لنائب رئيس الوزراء عن هشاشة البنية التحتية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً اليوم تنفي فيه صلة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتسجيل الصوتي الكاذب والمدلس والمغرض المنسوب إلى له، والمتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن إشارة إلى هشاشة البنية التحتية المصرية وأن حريق سنترال رمسيس وغيرها سببها ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية.

وأكدت وزارة النقل أن هذا التسجيل لا يمت بصلة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وانه تسجيل كاذب ومدلس ومغرض يهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين والتقليل من انجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم انجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن.

وتناشد وزارة النقل المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الاكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف الى التقليل من انجازات الدولة المصرية والحصول على المعلومات والاخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل.