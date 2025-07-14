شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: تطوير واجهة عقارات كورنيش الإسكندرية بمواد مقاومة للعوامل الجوية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه فور تلقي الحكومة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ورفع كفاءة العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية، تم العمل على الفور على هذا الملف، موضحا إنه أكد على أهمية التنفيذ وفقاً للمعايير المطلوبة واستخدام مواد مقاومة لتأثيرات العوامل الجوية المختلفة كي لا نضطر لترميم الواجهات مرة أخرى خلال مدة قصيرة.

وتابع إنه استمع لعرض متكامل للشراكة مع القطاع الخاص لإدخال الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد فى تصريحات تليفزيونية عقب جولته بمحافظة الإسكندرية، دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ مشروعات مماثلة بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.