شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية يتابعان تطوير حديقة الأزبكية ومحل جروبى والان مع تفاصيل الخبر

ترأس اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا بديوان عام محافظة القاهرة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وكذلك نسب تنفيذ أعمال إنشاء أكشاك سور الأزبكية لنقل باعة الكتب إليها وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية فى إطار الاستعدادات النهائية لاعادة افتتاح الحديقة التراثية كمتنفس للمواطنين يضيف رئة جديدة للقاهرة.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها.

وأكد محافظ القاهرة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير.

وعقب الاجتماع ترأس اللواء أركان حرب دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية يرافقه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا بالنادى اليونانى بوسط المدينة لمتابعة ما تم من خطوات تنفيذية لاعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها، طبقًا للدراسة التى أعدها المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، ومحافظ القاهرة على حرص الدولة على دعم كافة الجهود الرامية لاستعادة "جروبى" كجزء من ذاكرة العاصمة فى منطقة القاهرة الخديوية.

شارك فى الاجتماعين اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الاسكان، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وممثلى الصندوق السيادي، وشركة مصر لادارة الإصول العقارية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وعدد من قيادات المحافظة.