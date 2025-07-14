شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل السفير الألمانى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية السفير يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار حسام صادق مساعد الوزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيدًا بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجال التعاون القضائي الجنائي والمدني ونقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.

ومن جانبه، أبدى السفير الألماني سعادته باللقاء، مُشيداً بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، وتطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.