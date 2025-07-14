شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يزور قضايا الدولة لتهنئة المستشار حسين مدكور برئاسة الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التكامل الوطني والتنسيق المؤسسي بين جهات الدولة، استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين سيادته رئيسًا للهيئة.

وضم وفد وزارة الأوقاف كلاً من:

• المستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير

• الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة

• الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس قطاع الاتصال السياسي

• الأستاذ محمود الجلاد، معاون الوزير للإعلام

وخلال اللقاء، عبّر فضيلة وزير الأوقاف عن خالص تهانيه للمستشار الدكتور حسين مدكور، مشيدًا بخبراته القانونية الرفيعة ومؤكدًا أن اختياره يعكس ثقة القيادة السياسية في كفاءته، ويُمثل دفعة جديدة لمسيرة العدالة ودعمًا لدور الهيئة في حماية حقوق الدولة وترسيخ سيادة القانون.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن بالغ امتنانه لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الهيئة ووزارة الأوقاف، والتكامل بين دور المؤسستين في خدمة الصالح العام.

كما أشاد المستشار مدكور بالدور المجتمعي والتوعوي المهم الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، لا سيما في نشر الفكر الديني الوسطي وتعزيز قيم المواطنة والاعتدال، وهو ما يسهم في دعم استقرار الدولة وبناء الوعي المجتمعي الصحيح.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الدائم بين الهيئة والوزارة، في إطار الدور الوطني الذي تقومان به لخدمة الدولة والمواطن، وتحقيق رسالتهما السامية في إطار من التكامل المؤسسي والاحترام المتبادل.

حضر اللقاء من جانب هيئة قضايا الدولة:

• المستشار أحمد فكري صالح، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة التفتيش الفني

• المستشار كرم جميل، نائب رئيس الهيئة ورئيس القسم القضائي لوزارة الأوقاف

• المستشار سمير شراده، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني

• المستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة والأمين العام

• المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية.