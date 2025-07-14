شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يفتتح القافلة الطبية لعيادات "كيمي" التابعة للمكتب البابوي للمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القافلة الطبية لعيادات "كيمي" التابعة للمكتب البابوى للمشروعات، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به الكنيسة القبطية في المجتمع المصري.

وتضم القافلة مجموعة من العيادات المتخصصة تشمل: عيادة رمد، عيادة أسنان، عيادة باطنة، عيادة عظام، إلى جانب عيادات أطفال ونساء، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة لكافة المواطنين.

ومن المقرر أن تجوب القافلة المناطق الأكثر احتياجا للرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، لتقديم خدماتها الطبية لكافة أبناء الشعب المصري دون تمييز.

وعلى هامش الافتتاح، شاركت وزارة الصحة والسكان بالقافلة من خلال توفير سيارة الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى سيارة تنظيم الأسرة لتقديم التوعية والخدمات الصحية المتخصصة في هذا المجال.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على الشراكة الفعالة بين الكنيسة وقطاعات الدولة المختلفة في دعم جهود الارتقاء بالصحة العامة وخدمة المواطنين في جميع أنحاء مصر.