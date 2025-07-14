شكرا لقرائتكم خبر عن جهازٌ جديد يُنقذ الأرواح.. أحدث تقنيات علاج الاكتئاب تصل مستشفى بنها الجامعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة طبية رائدة من شأنها إنقاذ آلاف المرضى وتخفيف معاناة الأسر، أعلنت جامعة بنها عن توفير أحدث جهاز لتنظيم إيقاع المخ بقسم الطب النفسي والمخ والأعصاب، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و300 ألف جنيه، وذلك بتمويل كريم من بنك فيصل الإسلامي.

وجاء هذا الإنجاز بالتعاون المثمر بين إدارة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي، وبين قسم الطب النفسي والمخ والأعصاب بقيادة الأستاذة الدكتورة شويكار البكري، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد سلام، رئيس القسم. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الجهاز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إيذانًا بانطلاقة جديدة في مجال علاج الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الدلتا.

الجهاز، الذي يُعدّ من أحدث ما توصل إليه الطب النفسي عالميًا، أثبت فعاليته الكبيرة في علاج حالات الاكتئاب الشديد ونوبات الهوس والانتحار المقاوِمة للعلاج التقليدي، كما حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 2018، لاستخدامه في علاج الاضطرابات النفسية الحادة مثل الاكتئاب ثنائي القطب واضطراب الاكتئاب الشديد لدى المرضى فوق سن 13 عامًا، خاصة ممن يحتاجون إلى استجابة علاجية سريعة.

وأكدت أبحاث علمية متعددة أن الجهاز يمتاز بـكفاءة علاجية عالية وقلة في الآثار الجانبية مقارنة بالعلاجات التقليدية، وهو ما دفع الدكتور أحمد عكاشة، رائد الطب النفسي في مصر ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إلى القول:

“قلت لتلاميذي: عالجوني بجلسات الكهرباء إذا أُصبت بالاكتئاب”.

لماذا هذا الجهاز مهم؟

تخدم مستشفى بنها الجامعي أكثر من 6 ملايين مواطن بمحافظة القليوبية، فضلًا عن استقبالها آلاف المرضى يوميًا من محافظات مجاورة مثل المنوفية والشرقية، ما يجعل توفير هذا الجهاز بمثابة طوق نجاة حقيقي لآلاف المرضى الذين كانوا يضطرون للسفر إلى القاهرة أو تحمل كلفة العلاج في مستشفيات خاصة.

ووفقًا للمسح القومي للصحة النفسية الذي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نحو 24.7% من المصريين يعانون من أعراض نفسية، بينما يعاني 7% من اضطرابات نفسية مؤكدة. وبيّن المسح أن اضطرابات الاكتئاب تمثل 43.7% من تلك الحالات، تليها اضطرابات تعاطي المخدرات بنسبة 30.1%.

خطوة تنقذ الأرواح وتقلل المعاناة

من شأن هذا الجهاز أن يُسهم في علاج ما لا يقل عن 50 ألف مريض بالاكتئاب الحاد في نطاق الدلتا، ويُخفف من الأعباء النفسية والاقتصادية على الأسر، ويحد من ظاهرة الانتحار، ويوفر على المواطنين مشقة الانتقال إلى محافظات أخرى بحثًا عن العلاج.

وفي ظل تنامي الاهتمام بالصحة النفسية عالميًا ومحليًا، تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام جامعة بنها بدورها الأكاديمي والطبي والإنساني، وتعزز من مكانة مستشفياتها كوجهة علاجية رائدة في مصر.



الجهاز الجديد