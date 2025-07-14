شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق 23 يوليو.. محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بحضور سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت مواعيد الامتحانات على النحو التالي: أولًا: المرحلة الابتدائية

الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (نظام فصل واحد): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو .

الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو 2025.

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي( عام ، مكفوفين، ضعاف السمع ) : خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو 2025.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025.

ثالثًا: المرحلة الثانوية

الصفان الأول والثاني الثانوي العام: خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

الصفان الأول والثاني الثانوي الفني (بأنواعه): خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

ووجّه محافظ الجيزة، بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني، والتي من المقرر أن تبدأ في 23 يوليو الجاري، مع التأكيد على استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.