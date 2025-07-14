يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

كما ذكرت الوسائل ذاتها سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة فى خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر إعلام إسرائيلى، أن عدد من الجنود القتلى سقطوا في حدث أمني بجباليا شمال القطاع.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: مقتل 3 جنود باستهداف دبابة بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.

شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن مقتل 3 جنود فى استهداف دبابة بقذيفة مضادة للدروع بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية