شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن مقتل 3 جنود فى استهداف دبابة بقذيفة مضادة للدروع بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 14 يوليو 2025 03:41 م
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: مقتل 3 جنود باستهداف دبابة بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.
وذكر إعلام إسرائيلى، أن عدد من الجنود القتلى سقطوا في حدث أمني بجباليا شمال القطاع.
كما ذكرت الوسائل ذاتها سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة فى خان يونس جنوب قطاع غزة.
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