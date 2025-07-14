شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنتظروا "المسيح".. أوباما يوجه رسالة للديمقراطيين فى عهد "أمريكا ترامب" والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الرئيس الامريكي الاسبق باراك أوباما نداء للديمقراطيين في حفل جمع تبرعات خاص في نيوجيرسي، حث فيه الذين يشعرون بالإحباط من حال البلاد في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على "الدفاع عن ما يرونه صحيحًا".

وقال أوباما في حفل جمع التبرعات، وفقًا لمقتطفات من تصريحاته حصلت عليها شبكة CNN حصريًا: "أعتقد أن الأمر سيتطلب القليل من التأمل الذاتي والتذمر والتصرف بثقة .. وسيتطلب الأمر من الديمقراطيين أن يتحلّوا بالصلابة".

وقال: "كما تعلم، لا تقل لي إنك ديمقراطي، بل تشعر بخيبة أمل الآن، لذا لا تفعل شيئًا .. لا، الآن هو الوقت المناسب تمامًا للتدخل والقيام بشيء ما .. لا تقل إنك تهتم بشدة بحرية التعبير ثم تلتزم الصمت.. لا، بل تدافع عن حرية التعبير في الأوقات الصعبة .. عندما يقول أحدهم شيئًا لا يعجبك، ومع ذلك تقول: "أتعلم، لهذا الشخص الحق في الكلام؟"

وأضاف أوباما في حديثه للديمقراطيين : "ما نحتاجه الآن هو الشجاعة".

تأتي تعليقات أوباما في الوقت الذي يبحث فيه الحزب الديمقراطي عن مساره للمضي قدمًا في ولاية ترامب الثانية وما بعدها، و دعا كثيرون في قاعدة الحزب إلى رد فعل أكثر حزمًا من القادة الديمقراطيين في وقت يستبعد فيه الحزب من السلطة.

بينما يتجادل الديمقراطيون حول من ينبغي أن يقود الحزب، شجعهم أوباما على توجيه طاقتهم نحو انتخابات حاكمي نيوجيرسي وفرجينيا، قائلاً إن انتخابات ما قبل العام قد تكون "انطلاقة قوية نحو ما نحتاج إلى تحقيقه".

وقال أوباما، منتقدًا انتخابات نيوجيرسي وفرجينيا: "كفوا عن البحث عن الحلول السريعة .. كفوا عن البحث عن المسيح -في إشارة لمن يأتي لإنقاذهم-.. لديكم مرشحون رائعون يخوضون السباق الآن.. ادعموا هؤلاء المرشحين".

وتابع قائلاً: "تأكدوا من أن اللجنة الوطنية الديمقراطية لديها ما تحتاجه للمنافسة في دورة ستعتمد بشكل أكبر على البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي سيتطلب بعض المال والخبرة والوقت".

تحدث أوباما في حفل خاص لجمع التبرعات استضافه حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، وزوجته، تامي مورفي، في منزلهما في ريد بانك، نيوجيرسي. وصرح مصدر مطلع على الحدث أن حفل العشاء الحميم جمع 2.5 مليون دولار من خلال تبرعات شخصية وعبر الإنترنت للجنة الوطنية الديمقراطية.

كما جادل أوباما بأن الديمقراطيين بحاجة إلى التركيز على كيفية "تقديم خدمات للناس"، معترفًا باختلاف وجهات النظر داخل الحزب حول أفضل السبل لتحقيق ذلك.

وفي الحفل الذي أقيم خلف أبواب مغلقة ، قال اوباما إنه لم "يفاجأ بما فعله ترامب" أو أنه "لم تعد هناك حواجز داخل الحزب الجمهوري".، وقال: "المطلوب منا هو بذل بعض الجهد للدفاع عن الأمور التي ترونها صحيحة. وأن نكون مستعدين لتحمل القليل من الانزعاج دفاعًا عن قيمنا. ودفاعًا عن بلدنا. ودفاعًا عن العالم الذي نريد أن نتركه لأبنائنا وأحفادنا".