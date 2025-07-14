شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء القطرى ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مصادر، قبل قليل، عن عقد رئيس المخابرات العامة السيد اللواء حسن رشاد لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأشارت المصادر، إلى أن اللقاءات تهدف إلى دفع الجهود الحالية لوقف إطلاق النار وتذليل العقبات التى تعيق التوصل إلى أتفاق.